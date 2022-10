Beachvolleybalsters Schoon en Stam winnen het Elite 16-toernooi van Parijs

Beachvolleybalsters Raisa Schoon en Katja Stam hebben op de Pro Tour het Elite 16-toernooi van Parijs gewonnen. Ze klopten in de finale Tina Graudina en Anastasija Samoilova uit Letland: 21-16, 22-20.

Schoon en Stam wonnen in de finale de eerste vier punten en pakten makkelijk de eerste set. In de tweede set stonden ze vanaf 10-10 steeds op voorsprong en bij hun tweede matchpoint sloegen ze toe.

Het Nederlandse duo haalde aan het begin van het seizoen drie finales op de tour en won het toernooi van Rosarito. In de finale in Mexico waren ze ook al te sterk voor Graudina en Samoilova, die in augustus nog voor de tweede keer EK-goud hadden veroverd. Schoon en Stam pakten in München het brons.