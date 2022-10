Vrouwen PSV en ADO in evenwicht na discutabele eigen goal

Bij dat curieuze moment waren de hoofdrollen weggelegd voor ADO-keeper Barbara Lorsheijd en de grensrechter. Eerstgenoemde duwde een ogenschijnlijk simpele vangbal tegen de rug van een medespeelster, waarna die bij de eerste paal dreigde binnen te vallen.

Lorsheijd leek er echter in te slagen om de bal op te rapen net voordat die volledig over de doellijn was gegaan, maar daar dacht de grensrechter anders over: 1-0.

ADO liet zich niet van de wijs brengen en forceerde vlak voor tijd met een geplaatst schot van Jaimy Ravensbergen de verdiende gelijkmaker (1-1).

Zevenklapper Ajax

De vrouwen van Ajax speelden de Champions League-uitschakeling tegen Arsenal van zich af met een klinkende overwinning op Heerenveen. De ploeg van Suzanne Bakker won met 7-0.

Het was uitgerekend oud-Heerenveen-speelster Tiny Hoekstra die voor de eerste twee goals zorgde. Een kwartier voor tijd maakte ze haar hattrick compleet. Sherida Spitse, Victoria Pelova, Nikita Tromp en Romée Leuchter kwamen ook tot scoren.