Sparta komt met tien man terug tegen RKC en pakt toch nog een punt

Na een half uur kwam Sparta beter in de wedstrijd. Toen Vito van Crooij de bal hoog in het strafschopgebied bracht, won Tobias Lauritsen het luchtduel en was Verschueren alert op de grond. De Belg gleed de bal onder keeper Etienne Vaessen door in het doel.

Met dat mindere spel en de gelijkmaker van Sparta in het slot van de eerste helft gooide Oosting in de rust het roer om. Verdediger Dario van den Buijs bleef achter in de kleedkamer en middenvelder Patrick Vroegh kwam voor hem in de ploeg.

Het resultaat van de omzetting was een aanvallender en beter RKC in de tweede helft. Na een voorzet van rechts van Roy Kuijpers, de vervanger van Kramer, nam Bel Hassani aan met rechts en schoot zijn team met links op voorsprong. Het was net als voor Kramer de vierde goal van het seizoen voor Bel Hassani.

Voor Sparta leek het over en sluiten nadat Shurandy Sambo een rode kaart had gekregen voor met gestrekt been inkomen op Kuijpers. Uit het niets kwamen de bezoekers in de 75ste minuut toch terug, toen Bel Hassani net was vervangen. Verschueren kopte na een voorzet van Van Crooij de 2-2 binnen en daar bleef het bij in Waalwijk.