Verstappen na mislukte GP van Singapore: 'Was verschrikkelijk weekend'

"Het probleem is niet de WK-stand", zei hij. "Maar het was gewoon een heel frustrerend weekend. Ik kan nu wel zeggen dat het door mijn voorsprong niet uitmaakt allemaal, maar ik wil gewoon een goed weekend meemaken. En dat was het niet, want het was een verschrikkelijk weekend."

Max Verstappen baalt van zijn toch wel tamelijk dramatische Formule 1-weekend in Singapore . Hij had er zijn wereldtitel kunnen prolongeren, maar in plaats daarvan werd het een van zijn slechtste races van het seizoen.

"Het begon gisteren al", vertelde Verstappen na de race. "We hebben onszelf daar al in een slechte positie gemanoeuvreerd." De regerend wereldkampioen staat nog altijd een straatlengte voor (104 punten op Charles Leclerc), maar dat is voor Verstappen een schrale troost.

Verstappen begon vanaf de achtste plek, omdat de teamleiding van Red Bull zaterdag tijdens de kwalificatie flink de fout in ging. In de derde en beslissende sessie van de kwalificatie lag Verstappen op koers voor poleposition, maar hij moest zijn ronde plots afbreken van de teamleiding.

Tot overmaat van ramp vloog Verstappen na een inhaalactie bij Lando Norris ook nog uit de bocht zondag, terwijl hij net aan een inhaalrace bezig was. "Ik stond er toen aardig voor, maar mijn auto blokkeerde bij het inhalen volledig."

Op naar mooie show

Horner denkt niet dat Verstappen lang stil zal staan bij de vervelende Grand Prix van Singapore. "Vanaf maandag focust hij gewoon op de race in Japan. Het was een baalweekend, maar we kijken vooruit. Dat hij nu gefrustreerd is, is heel normaal. Hij zou zichzelf niet zijn als hij nu niet boos was: het is een echte racer en hij wil gewoon winnen."

Volgende week kan Verstappen zijn tweede wereldtitel alsnog veiligstellen. Hij moet dan winnen en de snelste ronde rijden in Japan. Een zege op het circuit in Suzuka zou Red Bull mooi uitkomen, want het Japanse Honda is de motorproducent van het team.

Horner ziet een Red Bull-feest op Suzuka dus wel zitten. "Japan is een geweldig land met een geweldig circuit en natuurlijk Honda-terrein. Hopelijk geven we daar een mooie show weg."