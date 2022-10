Verstappen na mislukte GP van Singapore: 'Was een verschrikkelijk weekend'

Max Verstappen baalt van zijn toch wel tamelijk dramatische Formule 1-weekend in Singapore. Hij had er zijn wereldtitel kunnen prolongeren, maar in plaats daarvan werd het een van zijn slechtste races van het seizoen.

"Het probleem is niet de WK-stand", zei hij. "Maar het was gewoon een heel frustrerend weekend. Ik kan nu wel zeggen dat het door mijn voorsprong niet uitmaakt allemaal, maar ik wil gewoon een goed weekend meemaken. En dat was het niet, want het was een verschrikkelijk weekend."

Verstappen begon vanaf de achtste plek, omdat de teamleiding van Red Bull zaterdag tijdens de kwalificatie flink de fout in ging. In de derde en beslissende sessie van de kwalificatie lag Verstappen op koers voor poleposition, maar hij moest zijn ronde plots afbreken van de teamleiding.

Ellende begon zaterdag

Er bleek een rekenfout te zijn gemaakt, waardoor Verstappen de kwalificatie dreigde te eindigen met te weinig brandstof. Die blunder dreunde zondag nog hard door.

"Het begon gisteren al", vertelde Verstappen na de race. "We hebben onszelf daar al in een slechte positie gemaneuvreerd." De regerend wereldkampioen staat nog altijd een straatlengte voor (104 punten op Charles Leclerc), maar is voor Verstappen een schrale troost.