Kuiken: gebrek aan vertrouwen bij Arib trek ik mij aan

PvdA-leider Attje Kuiken noemt het "pijnlijk" dat Kamerlid Khadija Arib te weinig steun heeft gevoeld van de fractie nadat bekend was geworden dat er een onderzoek wordt gedaan naar haar gedrag als Kamervoorzitter.

In een mail aan alle leden van de partij schrijft Kuiken dat het "in alle eerlijkheid de afgelopen dagen soms een worsteling was hoe dat vorm te geven. Maar daar zijn we, gezien haar brief, onvoldoende in geslaagd. Dat trek ik mij aan."

Arib besloot gisteravond op te stappen als Kamerlid. Ze ziet het onderzoek als een dolksteek in haar rug van haar opvolger als voorzitter, D66'er Vera Bergkamp. Arib moest van een journalist van NRC Handelsblad horen dat er een extern onderzoek naar haar wordt ingesteld.

Opheldering

In de verklaring waarin ze haar vertrek aankondigde schreef Arib ook dat ze zich onvoldoende gesteund voelt door de PvdA-fractie. Haar fractiegenoot in het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, Henk Nijboer, stemde in met het onderzoek.

Toen verschillende Kamerleden in een brief opheldering vroegen van voorzitter Bergkamp en het presidium, stonden daar geen PvdA'ers onder. Kuiken zei daar eerder over dat het haar zuiverder leek als andere partijen om opheldering zouden vragen.

Verslagenheid en ontsteltenis

Volgens Kuiken is er binnen de fractie en de partij wel degelijk steun voor Arib, zowel voor als achter de schermen. "Khadija heeft een indrukwekkende staat van dienst. Het bericht raakt ons diep en laat ons met een mengeling van verslagenheid en ontsteltenis achter."

In haar mail schrijft de PvdA-leider dat de partij en fractie direct afstand hebben genomen van de gang van zaken rond het onderzoek. "Zo hebben we als eerste uitleg geëist van Kamervoorzitter Vera Bergkamp die verantwoordelijkheid draagt voor ordentelijke en vertrouwelijke procedures."

Kuiken zou gisteren met Arib aan tafel gaan om over de kwestie te praten. "Voordat we dit konden doen, heeft Khadija besloten dat ze niet verder kan."

Vragen

De hele zaak moet "tot op de bodem" worden uitgezocht, vindt Kuiken. "Voor ons staan veel vragen nog steeds recht overeind. Hoe kan het gebeuren dat zij als voormalig voorzitter nu publiekelijk in de vuurlinie belandt van aantijgingen die zij niet kent?"

Ook wil ze weten waarom er geen zorgvuldige procedure is gevolgd en hoe het kan dat er uit het presidium is gelekt naar de pers.

Kamervoorzitter Bergkamp gaat morgen aangifte doen van het lek.