Volleybalsters verliezen in wisselvallig WK-duel van favoriet Italië

Van de laatste vijf duels met Italië (verliezend finalist op het vorige WK en regerend Europees kampioen) had Oranje er maar één gewonnen. Italië had het dinsdag echter lastig met België en dus hoopte Nederland op een stuntje.

Vrijdag werd er ook al een nederlaag geleden geleden tegen België, ook in een viersetter. Nederlander gaat door de winst in de eerste drie WK-wedstrijden wel door naar de volgende groepsfase.

Oranje heeft ook de laatste wedstrijd in de eerste groepsfase van het WK verloren. Koploper Italië was in vier sets te sterk: 1-3 (13-25, 25-22, 16-25, 21-25).

In de eerste set leek die verrassing een utopie. Nederland werd, net als in de eerste set tegen België, op alle fronten afgetroefd door de toernooifavoriet.

In de tweede set verliep de passing een stuk beter, waardoor ook de aanval beter uit de verf kwam. Italië maakte juist veel fouten en vanaf 22-22 liep Nederland zo door naar de setwinst.

In de derde set ging het aanvankelijk gelijk op, maar nadat Italië bij 12-7 een gaatje had geslagen, wist Nederland, dat te afhankelijk was van de klappen van Nika Daalderop en Anne Buijs, niet meer terug te komen. In set vier werkte Oranje knap een 9-13 achterstand weg en stond het bij 21-20 nog op voorsprong. Vervolgens ging het weer mis in de passing.

Onbegrip over slechte start

Daalderop zei na afloop dat ze niet snapt waarom Nederland zo slecht aan de wedstrijd begon. "We hadden namelijk van tevoren het idee dat er wat in zat. We hebben niets te verliezen. Uiteindelijk gingen we spelen, maar het is jammer dat we dat in de vierde set niet door kunnen zetten."

Oranje speelt dinsdag weer, dit keer in Ahoy in Rotterdam. De tegenstander is nog niet bekend.