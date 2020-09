Terwijl Groningen om Robben treurt, begint PSV succesvol aan hoofdstuk-Schmidt

Een energiek ogend PSV is het nieuwe seizoen begonnen met een zege in Groningen (1-3). Hoewel het begin onder de nieuwe trainer Roger Schmidt daarmee veelbelovend is, werd ook duidelijk dat de Eindhovenaren de nieuwe speelstijl van de Duitser nog niet helemaal onder de knie hebben.

Waar de rentree van Arjen Robben voor de Groningers ontaardde in een enorme anticlimax, begon 'Kapitel Schmidt' voor de Eindhovenaren een stuk voortvarender. Een hoofdstuk dat in het teken moet staan van spectaculair en aanvallend voetbal, dat na enkele magere jaren ook weer het nodige zilverwerk moet opleveren.

Schmidt had in zijn basisopstelling geen plaats voor de trouwe kracht Nick Viergever, de dure Bruma en het grote talent Mohamed Ihattaren. Over de instelling van laatstgenoemde was de veeleisende oefenmeester tijdens de voorbereiding niet te spreken.

Rosario

Wel keerde Donyell Malen terug na een knieblessure, stond er met Yvon Mvogo een nieuwe keeper in het doel en onderscheidde de vorig seizoen zo bekritiseerde Pablo Rosario zich in positieve zin.

De diepgang die Rosario in het Eindhovense spel bracht, leverde ook de eerste Eindhovense treffer op. Op aangeven van de middenvelder kapte Cody Gakpo zich handig vrij, waarna hij Sergio Padt met een hard schot in de korte hoek verschalkte. Het was de fase waarin Groningen de trieste aftocht van zijn geblesseerde aanvoerder Robben nog aan het verwerken was.