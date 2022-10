Tennistoernooi Sofia valt op door compleet team van vrouwelijke officials

"Ik ben betrokken geweest bij het organiseren van zowel mannen- als vrouwenevenementen en hoewel ze allebei hun speciale vereisten hebben, komt het uiteindelijk op hetzelfde neer: ervoor zorgen dat je alle ballen in de lucht houdt, dat iedereen gelukkig is en dat we blijven streven naar het beste toernooi", legt ze uit.

Die primeur vond donderdag bij de wedstrijden op het centre court plaats. Daarnaast zijn ook de toernooidirecteur, ATP supervisor, scheidsrechter en de chef van de umpires vrouwen bij het toernooi. Volgens toernooidirecteur Kay Godkhindi was dat geen bewuste actie. "Het team is gewoon gevormd met mensen die houden van hun werk."

Het ATP-toernooi van Sofia is gewonnen door de Zwitser Marc-Andrea Hüsler, maar dat was niet het grootste nieuws van het toernooi in Bulgarije. Voor het eerst in de historie van de ATP Tour bestond een compleet team van officials namelijk uit vrouwen.

Let's give those legends, that is the all female umpiring team at ATP Sofia, their names (from left to right): — (the only one I can't name 😭) — Isabell Seefried — Morgane Lara — Anne Lasserre — Aurelie Tourte — Raluca Alexandra Andrei — Yuliya Ignatchenko — Vesselina Doneva pic.twitter.com/2qw7pyGNK6

Een vrouw op de umpirestoel is overigens al langere tijd geen unicum meer, maar in Sofia was er ook voor het eerst een vrouwelijke supervisor: Anne Lasserre. "Dat is een grote eer", erkent ze. "Het is goed om na te denken over de toekomst, dit glazen plafond te doorbreken en deze kans te geven aan andere vrouwen om hetzelfde werk te doen."

Aurelie Tourte, een van de umpires in Sofia, deelt de mening van Lasserre. "Het maakt niet uit of je vrouw of man bent, het is belangrijk dat je een goede official bent en dat is wat we deze week proberen te laten zien."

"Aan de andere kant zou het nog beter voelen als het niet zou opvallen, dat het normaal zou zijn in de ATP-toernooien", besluit Tourte.