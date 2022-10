Pérez wint GP Singapore, Verstappen eindigt als zevende en moet wachten op titel

Daar zit de 25-jarige Limburger doorgaans niet zo mee, onderstreepte hij eerder dit seizoen al op imposante wijze in Hongarije en België , maar op het krappe stratencircuit in Singapore is het een ander verhaal. Inhalen is uiterst lastig op het vijf kilometer lange 'Monaco van Azië' met 23 bochten. En nu speelde de nattigheid ook nog een rol.

De start van de wedstrijd liep flinke vertraging op. Een wolkbreuk, die gepaard ging met onweer, legde in het uur voordat de lichten op groen zouden springen een laagje water op het asfalt. Dat maakte racen onmogelijk. Pas een dik uur later dan gepland kon er op intermediates (tussen regen- en gladde banden in) gestart worden.

De ophanden zijnde titelprolongatie van Verstappen, die alleen gebaat was bij winst, laat daardoor minstens een week op zich wachten, al zal de Red Bull-coureur daar zelf niet rouwig om zijn. Hij liet al eerder weten het kampioensfeest liever in Japan te vieren , omdat Suzuka het circuit is van Red Bull Racings motorleverancier Honda.

De Grand Prix van Singapore is gewonnen door Sergio Pérez. De Red Bull-coureur, in maart ook al de beste in Saoedi-Arabië, greep al snel de leiding en slaagde er in de slotfase in om zijn belager Charles Leclerc van het lijf te houden. Teamgenoot Max Verstappen kwam na een teleurstellende race niet verder dan de zevende plaats.

Een beroerde start hielp ook al niet. Verstappen viel meteen terug naar de twaalfde plaats. Voorin deed zijn teamgenoot Pérez het beter: de Mexicaan passeerde de op poleposition gestarte Ferrari-rijder Leclerc en nam direct de leiding over.

Onhandigheid

Na een onhandigheid van Nicholas Latifi, die Zhou Guanyu over het hoofd leek te hebben gezien, konden de eerste uitvallers genoteerd worden en maakte in de achtste ronde de safetycar zijn opwachting. Verstappen was ondertussen opgerukt naar de negende plaats. De race was amper weer vrijgegeven of hij pakte in de eerste de beste ronde zowel Sebastian Vettel als Pierre Gasly.

Op een derde van zijn 350ste grand prix moest Fernando Alonso zijn bolide aan de kant zetten en schoof Verstappen door naar de zesde plaats. Kort daarop was Mercedes-coureur George Russell de eerste die het aandurfde de intermediates in te ruilen voor gladde slicks, mediums in zijn geval.