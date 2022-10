City maakt met 6-3 gehakt van stadgenoot United; hattrick Haaland en Foden

Drie minuten later was het weer raak voor Haaland. Kevin de Bruyne gaf de bal voor en de Noor wist de bal bij de tweede paal met een knap staaltje atletisch vermogen binnen te werken (3-0).

Weer enkele minuten later was Haaland de aangever. Hij bereikte Foden, die de 4-0 maakte. De eerste fans van United verlieten het stadion, omdat ze geen getuige wilden zijn van een nog grotere oorwassing.

Die oorwassing bleef uit, doordat City in de tweede helft enkele versnellingen terugschakelde. Antony redde de eer voor United door van afstand prachtig raak te schieten (4-1). Daarna liet het duo Foden en Haaland weer van zich horen. Haaland scoorde in de 64ste minuut zijn derde treffer van de wedstrijd (5-1).

Het is zijn derde hattrick op rij in een thuiswedstrijd. Dit lukte geen enkele andere speler in de Premier League. Haaland staat nu op veertien doelpunten in de hoogste Engelse voetbalcompetitie. Ruim tien minuten later maakte ook Foden, op aangeven van Haaland, zijn derde goal van de wedstrijd (6-1).

Vernederende uitslag blijft uit

Antony Martial scoorde in de laatste tien minuten van de wedstrijd nog twee keer (uit een rebound en een penalty) voor United, waardoor een extreem pijnlijke uitslag voor Ten Hag uitbleef. Nathan Aké speelde de hele wedstrijd voor City.