Ook onder Lomans gaat HGC onderuit: Oranje-Rood met liefst 5-1 te sterk

HGC is er ook in de zesde speelronde niet in geslaagd een overwinning te boeken. Oranje-Rood was in Eindhoven met 5-1 te sterk voor de ploeg van Bram Lomans, die sinds deze week als hoofdverantwoordelijke in de dug-out van HGC zit.

Lomans heeft, zoals voor het seizoen al gepland, die plaats overgenomen van Paul van Ass, die vanwege zijn werk als bondscoach van de Nederlandse vrouwen niet meer de hoofdtrainer is in Wassenaar.

Maar ook met Van Ass op de tribune en Lomans op de bank liep HGC in de val waar het dit seizoen al vaker in gelopen is: hockeyend was het lange tijd zeker niet minder dan de tegenstander, maar de doelpunten werden te makkelijk weggegeven.

Tegen Oranje-Rood moest HGC het bovendien doen zonder aanvoerder en spelbepaler Seve van Ass, die met een lichte blessure aan de kant stond.