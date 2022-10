Ook Feyenoord loopt averij op: NEC houdt Rotterdammers in Nijmegen op 1-1

Feyenoord begon nog sterk aan het duel. De Rotterdammers kregen via een kopbal van Danilo de kans om de score te openen, maar Jasper Cillessen stond op de goede plaats. De NEC-keeper had kort daarna evenwel geen antwoord op een droge knal van Quinten Timber (0-1).

NEC slaat toe in tijdelijk overtal

NEC was niet van slag, zocht waar het kon de aanval en sloeg toe op het moment dat Feyenoord tijdelijk met tien man in het veld stond, omdat Marcus Pedersen aan de zijlijn behandeld werd aan een bloedlip.

Na een voorzet van Oussama Tannane gleed Iván Márquez de bal in het doel (1-1). Alweer de tweede goal dit seizoen voor de centrale verdediger van NEC, die tot dit seizoen in 99 competitiewedstrijden op de hoogste niveaus in Spanje, Polen en Nederland nog nooit gescoord had.