Zeilers varen weer: direct Nederlands succes bij Kieler Woche

Op het eerste grote zeilevenement na het uitbreken van de coronacrisis, de prestigieuze Kieler Woche, heeft het Nederlandse team uitstekend gepresteerd.

Nicholas Heiner pakte in de Finn-klasse goud. De winnaar van EK-zilver in 2019 won vijf van de tien races en kon zijn vijfde plaats in de laatste race als slechtste resultaat schrappen.

"Het is natuurlijk heel goed dat we weer kunnen racen", zei Heiner. "Het was op z'n Duits een beetje overgeorganiseerd. Op naar het Open Nederlands kampioenschap in Medemblik volgende week."