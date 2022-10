Vanavond op tv: Stadionramp Indonesië • Wie wint er in Brazilië? • Opvang asielzoekers • De vrouwelijke Vincent van Gogh

Drama in voetbalstadion Indonesië Zeker 125 voetbalsupporters zijn om het leven gekomen bij rellen in het Kanjuruhan-stadion in de Indonesische stad Malang. De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd in de Indonesische voetbalcompetitie tussen Arema FC en Persebaya Surabaya in Oost-Java. We spreken met de Nederlandse voetballer Arsenio Valpoort, die voor Arema FC heeft gespeeld en met Aun Rahman, voetbalcommentator in Indonesië.

Spannende verkiezingen in Brazilië De strijd om het presidentschap In Brazilië gaat vooral tussen twee aartsrivalen: de zittende, ultrarechtse president en oud-legerkapitein Jair Bolsonaro (67) en de linkse oud-president Luiz 'Lula' da Silva (76). Volgens de meest recente peilingen gaat Lula aan kop met 50 tot 51 procent van de stemmen. Als dat de uitslag wordt, kan Lula al in deze eerste ronde gekozen worden als president. We bespreken de verkiezingen met oud-correspndent Marc Bessems.

Opvang asielzoekers Bestuurders en organisaties maken zich grote zorgen over het aantal opvangplekken voor asielzoekers. Hoe staat het met de gemaakte afspraken? Te gast is wethouder Rutger Groot Wassink, namens de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

De vrouwelijke Vincent van Gogh Ze was een tijdgenoot van Van Gogh en Mondriaan. Volgens kenners was ze ook van grote invloed op beide heren. Maar zelf is ze volledig in de vergetelheid geraakt. De 19e-eeuwse Nederlandse kunstenaar Suze Robertson. Op vele terreinen was ze een vernieuwer. Toch stond haar werk te verstoffen in de kelders van Nederlandse musea. Nu, 100 jaar na haar overlijden, rehabiliteert Museum Panorama Mesdag de Nederlandse schilderes met een grote tentoonstelling.