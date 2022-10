Truss houdt vast aan economische plannen, belooft betere communicatie

De Britse premier Truss geeft toe dat ze communicatiefouten heeft gemaakt bij de presentatie van haar economische plannen, maar ze houdt er inhoudelijk wel aan vast. De plannen wekten grote verbazing van economen en lokten felle kritiek uit. Ook leidden ze tot onrust op de financiële markten en onder huizenkopers.

De maatregelen zijn bedoeld om de kwakkelende economie een impuls te geven. Een van de plannen is een forse belastingverlaging voor de hoogste inkomens. Verder trekt het kabinet veel geld uit voor steun in de energiecrisis en investeringen in de infrastructuur. Liz Truss zei bij de presentatie dat ze ervan overtuigd is dat de investeringen worden terugverdiend als de economie aantrekt.

Ze erkent vandaag, op de eerste dag van het congres van haar Conservatieve Partij, dat het land een "turbulente, stormachtige tijd" tegemoetgaat, maar zegt dat haar beleid op termijn zal leiden tot een snelgroeiende economie met lage belastingen.

Goed voornemen

De partij daalt in de peilingen en de ontevredenheid onder de bevolking neemt toe sinds het aantreden van Truss als opvolger van haar partijgenoot Boris Johnson een kleine maand geleden. Ze beloofde een radicale hervorming van de economie om een eind te maken aan jaren van trage groei, maar na de presentatie van haar plannen op 23 september daalde het Britse pond naar een recordlaagte ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De Britse centrale bank moest ingrijpen en de vrees dat de bank de rente zou verhogen, leidde ertoe dat hypotheekverstrekkers hun laagste rentetarieven schrapten. Daardoor ontstond er onrust onder huizenkopers.

"Ik heb daarvan geleerd. Ik zal ervoor zorgen dat de voorbereiding in de toekomst beter verloopt", zei Truss tegen de BBC.

De premier houdt eraan vast dat de Britse economische problemen alles te maken hebben met de wereldwijd oplopende inflatie en de energieprijzen, als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne.

Kloof arm en rijk

In een poging de markt te kalmeren, hebben Truss en minister Kwarteng van Financiën toegezegd in november met een belastingplan voor de middellange termijn en een onafhankelijke economische prognose te komen.

Het IMF zegt dat de Britse plannen de kloof tussen arm en rijk zullen vergroten en ook vooraanstaande partijleden maken zich zorgen. Zo zegt oud-minister Michael Gove dat Truss een verkeerd signaal afgeeft door de belasting voor de rijksten te verlagen terwijl veel mensen te maken hebben met een dalende koopkracht. Hij vindt dat een deel van de maatregelen moet worden teruggedraaid.

Op het jaarlijkse congres in Birmingham, dat vier dagen duurt, uiten Conservatieve parlementariërs ook hun zorgen over de opiniepeilingen. Oppositiepartij Labour wint daarin terrein. In 2024 zijn er weer parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk gepland.