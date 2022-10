Utrecht rijkelijk beloond bij Excelsior, dat tevergeefs om penalty roept

FC Utrecht heeft een benauwde zege geboekt bij Excelsior. Door een kopdoelpunt van Sander van de Streek werd het 1-0, waarmee Utrecht rijkelijk werd beloond.

Excelsior begon sterk, met twee kansen voor Mike van Duinen, een gevaarlijke vrije trap van Julian Baas en een grote kans voor Kenzo Goudmijn. Na een klein half uur begon het beter te draaien bij Utrecht.

Utrecht drong aan en Bas Dost en Mark van der Maarel waren dicht bij een doelpunt. De goal viel even later uit een hoekschop van Can Bozdogan. Van de Streek kopte in de drukte handig raak. Het was zijn eerste goal van het seizoen.