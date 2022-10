Fortuna Sittard verslaat tien Volendammers met elf 'buitenlanders'

Fortuna Sittard heeft door een 2-0 overwinning op FC Volendam voor het eerst dit seizoen de degradatieplaatsen verlaten. De Limburgers, die hun eerste vijf eredivisieduels verloren maar zeven punten uit de laatste drie duels pakten, staan nu veertiende. FC Volendam zakt door de nederlaag naar de zestiende plaats.

Fortuna begon de wedstrijd met elf 'buitenlandse' spelers en was daarmee de tweede club in de geschiedenis van de eredivisie die zonder Nederlanders startte, na NEC in 2016. Het is wel zo dat Oguzhan Özyakup is geboren in Zaandam en Deroy Duarte in Rotterdam, maar omdat zij interlands speelden voor Turkije en Kaapverdië gelden zij als voetbal-Turk en -Kaapverdiaan. Er zaten zeven Nederlandse spelers op de reservebank, die geen van allen mochten invallen. Minuut stilte Het duel begon met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de stadionramp in Indonesië.

Voor het duel tussen Fortuna Sittard en FC Volendam werd een minuut stilte in acht gehouden - Pro Shots

De elf buitenlanders in Limburgse dienst begonnen vervolgens uitstekend aan de wedstrijd. Volendam kwam er niet aan te pas en bood Fortuna de nodige kansen door telkens in de fout te gaan bij het slordige en nonchalante uitverdedigen. Prachtige goal Embaló Het eerste half uur kwam Volendam nog zonder kleerscheuren door, maar toen was het alsnog raak. Úmaro Embaló, een 21-jarige Portugees uit de jeugd van Benfica die voor het eerst in de basis stond, haalde vanuit stand prachtig uit en krulde de bal in de kruising (1-0). Kort daarop kreeg Volendam eindelijk zijn eerste kans - Fortuna-keeper Ivor Pandur bracht redding op een schot van Gaetano Oristanio - maar vervolgens brak er nog meer rampspoed los voor de ploeg van trainer Wim Jonk. Bilal Ould-Chikh plantte na een luchtduel de onderkant van zijn schoen op het bovenbeen van George Cox en kreeg na tussenkomst van de VAR de rode kaart gepresenteerd van scheidsrechter Dennis Higler. Dreun Vlak voor rust deelde Fortuna de volgende dreun uit aan de tien Volendammers. Ivo Pinto stuurde twee Volendammers het bos in en de voorzet van de Portugees werd binnengetikt door Özyakup: 2-0. In de tweede helft ging Fortuna op zoek naar meer goals en kon het Volendamse tiental niet meer doen dan tegenhouden, op één onverwachte en gemiste kans van Robert Mühren na.

Burak Yilmaz was actief en dominant als altijd, maar weinig gelukkig - ANP