Zege marathonrevelatie Yehualaw ondanks val, Kipruto wint bij de mannen in Londen

De pas 23-jarige Yalemzerf brak in februari in Spanje het wereldrecord op de 10 kilometer en liep in april haar eerste marathon. Ze klokte in Hamburg 2.17.23, de snelste tijd ooit voor een debutante op de klassieke afstand van 42.195 meter.

Yalemzerf Yehualaw heeft op knappe wijze de marathon van Londen op haar naam gebracht. De Ethiopische kwam alleen over de streep die voor Buckingham Palace getrokken was en noteerde een winnende tijd van 2.17.26.

De wedstrijd bij de mannen werd net als bij de vrouwen een afvalkoers. Zes man vormden na 35 kilometer een kopgroep. Daartoe behoorde ook de Ethiopische legende Kenenisa Bekele, die nog nooit won in Londen. Ook nu moest de inmiddels 40-jarige atleet in de slotfase passen. Het hoge tempo dat zijn landgenoot Kipruto liep, was hem te veel.

Hij bleek niet de enige, want ook de anderen konden niet volgen. Leul Gebreselassie streed met de Belg Bashir Abdi om de tweede plaats en de Ethiopiër bleek over net iets meer inhoud te beschikken. Abdi, vorig jaar winnaar in Rotterdam, eindigde ook als derde op de Spelen in Tokio en eerder dit jaar op de WK in Eugene.