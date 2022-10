Oliveira wint MotoGP in Thailand, noodweer teistert Moto2

Miguel Oliveira heeft de Grote Prijs van Thailand in de MotoGP-klasse op zijn naam gebracht. De Portugees (KTM) loste halverwege de race Jack Miller af aan kop, hield de Ducati-coureur op afstand en boekte zijn tweede zege van 2022.

De wedstrijd op het circuit van Buriram begon een uur later dan gepland vanwege aanhoudende regenval, die de race daarvoor in de Moto2 al parten had gespeeld. Toen de regen was opgehouden, was de baan nog wel nat, maar gaandeweg droogde die op.

Fabio Quartararo had een beroerde start op zijn Yamaha, zakte van de vierde naar de zeventiende plaats en wist geen WK-punten te scoren. De Fransman behield wel de leiding in de WK-stand.

Francesco Bagnaia, zijn naaste rivaal, kwam op zijn Ducati als derde binnen, pakte zestien punten en naderde Quartararo tot op twee punten.