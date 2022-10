Ajacied en Napolitaan Ruud Krol tussen twee liefdes: 'Napels grijpt je bij de strot'

"Ik ben Ajacied en Napolitaan." Oud-voetballer Ruud Krol, tweevoudig WK-finalist met Nederland, kijkt reikhalzend uit naar de wedstrijd tussen zijn twee grote liefdes. "Maar ik denk dat Napoli een maatje te groot is." Krol is een icoon van Ajax, hij maakte deel uit van de generatie die drie keer de Europa Cup I won. Maar na zijn Amsterdamse jaren en een uitstapje in Canada, speelde hij vier jaar voor Napoli. In een stad die voetbal ademt. "Napels grijpt je bij de strot. Hoe, dat is haast niet te beschrijven. Maar het was een geweldige ervaring."

Ruud Krol haalt herinneringen op aan zijn periode bij Napoli. Hij speelde er vier jaar. - NOS

Dat Napels een voetbalgekke stad is, is een understatement. "Als je won was het feest tot de volgende wedstrijd. Maar als je verloor dan was iedereen heel chagrijnig", weet Krol. Of het komende week feest in de Italiaanse havenstad is? Krol vindt Napoli favoriet in eigen huis. En in Amsterdam, al ziet Krol het liefst dat Ajax in de Johan Cruijff Arena wint. "Ik hoop dat ze allebei hun thuiswedstrijd winnen, dan heeft Ajax nog kans om door te gaan."

Krol tégen Napoli Ajax trof Napoli één keer eerder in een Europees toernooi. Met de 20-jarige Ruud Krol in de gelederen verloren de Amsterdammers op 10 december 1969 in de derde ronde van de Jaarbeursstedenbeker (voorloper UEFA Cup/Europa League) met 1-0 in Napels, door een doelpunt van Pierpaolo Manservisi. In de return in Amsterdam won Ajax door één goal van Sjaak Swart in de reguliere speeltijd en drie van invaller Ruud Suurendonk in de verlenging met 4-0. Ajax reikte dat seizoen tot de halve finales, waarin Arsenal te sterk bleek.

Krol, die na vier jaar vertrok uit Napels om zo financieel ruimte te maken voor de komst van Diego Maradona, komt nog wel eens bij de club en wordt er nog steeds op handen gedragen. In 2016 kreeg hij voorafgaand aan de wedstrijd tegen AS Roma een speciaal shirt én een staande ovatie. De Nederlander werd soms zelfs ongemakkelijk van de warmte van de mensen. "Napels is een arme stad. Toen ik een keer bij een supportersbijeenkomst pasta, wijn en een gouden medaille kreeg wilde ik dat niet accepteren", zegt Krol. Die nadien nooit meer naar supportersbijeenkomsten ging omdat hij de presentjes niet kon en wilde accepteren.

Ruud Krol van Napoli (links) in duel met Zbigniew Boniek van Juventus in 1982. - ANP

"Rudy, Rudy, Rudy", klonk het geregeld in Stadio San Paolo. De linksback had een belangrijke rol in het team van begin jaren '80. Met zijn coaching was hij van grote waarde. Dat bleek wel toen er een magiër in de kleedkamer kwam. Een echte magiër, geen baltovenaar. "We hadden een slechte seizoenstart en dus riep de trainer de hulp in van een magiër", vertelt Krol. "Die liep de kleedkamer in en knipte van een aantal spelers, onder wie ik, een pluk haar af en ging vervolgens met die spelers in gesprek."

Een kort overzicht van de interland- en clubcarrière van Ruud Krol. - NOS

Krol had als laatste een gesprek. Hij kreeg van de magiër te horen wat de andere spelers hadden gezegd: hij moest weer meer gaan coachen, zoals hij voorheen altijd deed. "Ik dacht: na twee jaar weten ze het zelf wel." Toch nam Krol het advies ter harte. "Daarna ging het weer goed." Krol, die tegenwoordig in Spanje woont, verwacht er bij te zijn als Ajax op bezoek komt bij Napoli. De oudere fans zullen hem zeker herkennen. "Maar ook op de jongere generatie is dat overgegaan", zegt Krol, die veertig jaar geleden met zijn afbeelding in vele Napolitaanse woonkamers hing.