Dode vinvis die dagen voor Belgische kust dreef, aangespoeld bij Westkapelle

Er werd van uitgegaan dat het dier was gezonken of verder was afgedreven richting de Zeeuwse kust. Dat laatste is dus het geval.

De plaats waar de vinvis is aangespoeld is afgezet. Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren Nederland zegt tegen Omroep Zeeland dat het nog niet zeker is of er onderzoek naar het dier gedaan gaat worden. Wel is zeker dat het tot morgen blijft liggen.

Vandaag is in Zeeland een wandelmarathon gaande, wat betekent dat deelnemers de vinvis op hun route zien liggen. "Wandelaars kunnen meegenieten van de lucht", aldus Van der Hiele.