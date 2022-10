Savelkoel richtte zich na twee studies volledig op volleybal en speelt nu op WK

Veel internationals van het Nederlands volleybalteam zijn al vroeg in hun carrière naar een club in het buitenland vertrokken. Zo niet Fleur Savelkoel. De 27-jarige passer-loper speelt al haar hele carrière in eigen land en studeerde en werkte daar lange tijd ook nog eens naast. "Ik hou wel van de combinatie volleybal en daarnaast andere dingen doen", verklaart Savelkoel, die naast het spelen op het hoogste niveau in Nederland ook nog eens de bachelor Sociale geografie & Planologie en vervolgens de master Economische Geografie aan de universiteit afrondde. "Dat was wel goed plannen, maar dat ging wel. Daarna heb ik ook nog eventjes gewerkt", gaat de international uit Deventer verder. "Ik was daardoor wel altijd druk in mijn hoofd. Dan kwam ik thuis van training 's avonds en moest ik alweer nadenken of ik de meeting van 9.00 uur de ochtend erna wel goed had voorbereid." Onverwachte uitnodiging In haar volle programma had Savelkoel geen rekening gehouden met een uitnodiging van bondscoach Avital Selinger. Onder voorgaande bondscoaches werd ze consequent overgeslagen als het ging om een plek in de Oranje-selectie. "Ik had nooit gedacht dat ik nog in het Nederlands team zou komen", vertelt ze met een twinkeling in haar ogen.

Tijdens haar eerste zomer bij Oranje ging er dan ook een nieuwe wereld voor haar open. "Ik was nieuw in de groep en moest wennen aan de speelstijl en alles erop en eraan. Dus toen ben ik wel mee geweest naar de Nations League-wedstrijden, maar heb ik bijna niet gespeeld. Ik heb vooral mogen toekijken, wat trouwens ook heel leuk was." Vervolgens besloot ze het roer om te gooien. Ze stopte met werken en stapte na zes seizoenen Sliedrecht Sport over naar Team22, dat op Papendal getraind werd door Selinger. "Ik dacht: het is misschien ook wel eens lekker de focus op één ding te hebben, dat je niet altijd moet haasten en alles heel strak moet inplannen. Dat is me uiteindelijk heel goed bevallen. Het gaf veel rust."

En dat betaalde zich uit op het volleybalveld. "Ik kon op Papendal wennen aan de manier van spelen en focussen op tactiek en bepaalde structuren. Toen begon de zomer met het nationaal team weer en merkte ik wel een heel groot verschil. Het ging een stuk automatischer allemaal, ik hoefde niet veel na te denken en kon gewoon gaan spelen." Groeispurt Ook Selinger zag de groeispurt die Savelkoel bij Team22 had gemaakt en beloonde dat met veel speeltijd in de Nations League van afgelopen mei en juni. "Ik denk dat ik van mei tot en met nu ook weer een hele ontwikkeling heb doorgemaakt, maar dat gebeurt natuurlijk ook als je opeens tegen toplanden als Italië en China speelt. Daar leer je heel veel van."

Een plekje in de WK-selectie was dan ook geen grote verrassing meer. "Ik heb de hele zomer zoiets gehad van: ik heb niks te verliezen. Maar het WK was echt een doel van mij, waar ik naartoe wilde werken. En ik geniet er echt elke minuut van." Heel ver vooruitkijken doet Savelkoel dan ook niet, maar na het WK ligt er wel weer een nieuwe uitdaging op haar te wachten. Na tien seizoenen in de eredivisie gaat ze namelijk de grens over, naar Duitsland. Ze voegt zich dan bij de selectie van SC Potsdam, de nummer twee van de Bundesliga van afgelopen seizoen en actief in de Champions League. "Een mooie prijs winnen in de Bundesliga, een aantal wedstrijden winnen in de Champions League..." Savelkoel spreekt haar volgende doelen voorzichtig uit. "Maar ik heb geen vijfjarenplan. Ik vind het heel belangrijk dat ik het nog steeds leuk vind, dus ik kijk elk jaar of ik het nog leuk genoeg vind om er zoveel tijd aan te besteden. Ik zie wel hoe het gaat."