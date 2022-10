Oud-keepers over Bijlow: 'Na één goede wedstrijd kan de topvorm terug zijn'

Precies een jaar geleden was hij de eerste keeper van het Nederlands elftal. Nu mag hij alleen in Zeist op komen draven om te trainen op strafschoppen. Is Justin Bijlow op dit moment echt zoveel minder dan toen hij zes interlands op rij in de basis stond? Behoort hij in november zelfs niet tot de drie of vier keepers die meegaan naar het WK? "Hij hoeft maar één goede wedstrijd te spelen en dan kan de topvorm terug zijn. Dan is hij er gewoon bij in Qatar", aldus Sander Westerveld. Oranje proeftuin voor keepers Bijlow behoorde niet tot de vier keepers die werden opgeroepen voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen en België, maar volgens Louis van Gaal is hij nog niet uit beeld. Dat bleek ook wel uit de uitnodiging die hij kreeg voor de wetenschappelijke penaltytraining. Toch was de bondscoach voor de interlandperiode duidelijk: Bijlow keept op dit moment niet geweldig. De doelman vond het zelf wel meevallen, maar dat kwam volgens Van Gaal door een bij veel voetballers ontbrekende vorm van zelfkritiek.

Feyenoord-keeper Justin Bijlow reageert na de verloren eredivisietopper bij PSV ook op zijn afwezigheid in de selectie van het Nederlands elftal. - NOS

Oud-keepers Westerveld (onder meer Liverpool en Oranje) en Joop Hiele (onder meer Feyenoord en Oranje) vinden dat Bijlow sowieso bij de drie beste keepers van Nederland hoort. Toch snappen ze waarom Van Gaal hem thuis heeft gelaten. "Van Gaal heeft de Nations League gebruikt om Andries Noppert beter te leren kennen, die een mindere keeper is dan Bijlow", zegt Westerveld. Ook Hiele zag Oranje de laatste weken als een proeftuin. "Van Gaal weet al hoe Bijlow is. Hoe hij keept en in de groep functioneert. Ze zoeken nu keuzemogelijkheden naast Jasper Cillessen, Remko Pasveer en Bijlow. Ik denk dat hij gaat kiezen uit die drie en Mark Flekken." Van Gaal wilde Bijlow prikkelen Maar Van Gaal zou Van Gaal niet zijn als er niet een diepere gedachte achter zijn keuzes zou zitten, zo beredeneert Westerveld. "Het zou weleens een bewust signaal geweest kunnen zijn naar Bijlow. Hij is bij Feyenoord toch minder beslissend geweest. Hij pakt minder 'onhoudbare' ballen dan een jaar geleden."

Justin Bijlow naast het trainingsveld van Oranje, afgelopen interlandperiode - ANP

"Van Gaal wilde hem daarom misschien prikkelen en kijken hoe hij daar nu in de eredivisie op reageert. Ik weet niet of Van Gaal het bewust gedaan heeft, maar het zou me niets verbazen." Enorm verwachtingspatroon Wie de wedstrijden van Feyenoord dit seizoen heeft gezien, komt waarschijnlijk tot dezelfde conclusie als Westerveld. Bijlow onderscheidt zich minder als puntenpakker. Aan de andere kant is de 24-jarige doelman ook niet op veel duidelijke fouten te betrappen. Zo rekende Arne Slot hem slechts één tegendoelpunt aan. In het Europese duel met Lazio (4-2 nederlaag) liet Bijlow zich bij de tweede Romeinse goal in de korte hoek verrassen. Dat zei de Feyenoord-trainer echter wel voor de uitwedstrijd tegen PSV, waarin Bijlow er vier om zijn oren kreeg. Bij de 3-2 van Guus Til oogde hij niet al te doortastend.

Strijd tussen Bijlow en Cillessen in Nijmegen Feyenoord gaat zondag op bezoek bij NEC. Dat wordt een treffen tussen twee keepers die in aanmerking komen voor het WK: Justin Bijlow en Jasper Cillessen. De Feyenoord-goalie is volgens Sander Westerveld in potentie de nummer één van het Nederlands elftal, maar op dit moment kiest Westerveld voor de doelman van NEC. "Hij heeft meer ervaring en is in topvorm. Hij krijgt bij NEC weliswaar meer ballen op doel om zich te onderscheiden dan bijvoorbeeld Remko Pasveer bij Ajax, maar pakt dan ook regelmatig ballen waaruit zijn topvorm blijkt. En dat elke wedstrijd."