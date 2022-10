Bosnië gaat naar de stembus, maar hoelang bestaat het land nog?

De oorlog in Bosnië en Herzegovina is al meer dan een kwart eeuw geleden, en toch is het in veel opzichten net alsof er gisteren pas een einde aan is gekomen. Het land functioneert niet of nauwelijks. De kans dat het uit elkaar valt is bepaald niet denkbeeldig. De kans dat dat gepaard zal gaan met geweld al evenmin.

Vandaag worden de drie leden van het roulerende presidentschap van de staat Bosnië en Herzegovina gekozen: een Bosniak (Bosnische moslim), een Serviër en een Kroaat. Ook wordt er gestemd voor de parlementen van de twee 'entiteiten' die samen Bosnië-Herzegovina vormen: de Moslim-Kroatische Federatie en de Servische Republiek. En ten slotte kiezen Bosniakken en Kroaten volksvertegenwoordigingen in hun tien kantons. Er wordt vrijwel exclusief via etnische lijnen gestemd. Bosniakken stemmen over het algemeen op Bosniakken, Serviërs op Serviërs en Kroaten op Kroaten.

Stabiliteit nooit bereikt

Die structuur was in 1995 de enige manier om een einde te maken aan de bloedige Bosnië-oorlog. Het kostte de Amerikaanse president Clinton en zijn onderhandelaar Richard Holbrooke toen vreselijk veel moeite om de strijdende partijen in Dayton met elkaar aan tafel te krijgen en Servië zou nooit hebben getekend als er geen sprake zou zijn van een grote mate van autonomie voor het Servische deel van de bevolking. Die kregen zij in hun Servische Republiek, een van de twee entiteiten. Bosniakken en Kroaten kregen het voor het zeggen in de Moslim-Kroatische Federatie.

De hoop was dat de vijandigheid tussen de bevolkingsgroepen in de loop van de tijd wel weg zou ebben en dat de politiek daarin mee zou gaan. Bosnië zou in de loop der jaren gaan functioneren als een democratie waarin de verschillende bevolkingsgroepen nauw met elkaar zouden samenwerken, was de leidende gedachte. En voor het geval meningsverschillen onoplosbaar bleken te zijn, werd er een internationale Hoge Vertegenwoordiger aangesteld. Die kan knopen doorhakken en zelfs wetten terugdraaien die nationale, regionale en lokale parlementen al hebben aangenomen. Het heeft allemaal nooit goed gewerkt.