Singapore is het Monaco van Azië, maar voor lokale coureurs blijft doorbreken lastig

"De lichten, de skyline, de atmosfeer. In de avond komt Singapore tot leven," zegt Hudspeth. Daarom vindt hij het ook zo toepasselijk dat de Formule 1-race er in de avond wordt gehouden.

"Er is gewoon iets bijzonders aan Singapore in de avond." Sean Hudspeth kijkt vanaf de drukke boulevard aan Marina Bay Sands uit over het door de wolkenkrabbers verlichte water. Schijnwerpers boven op een van de hoge zakengebouwen verraden een goed feest in de altijd levendige stad.

Genieten van de avond in Singapore doet Hudspeth dan ook het liefst vanuit de auto. Hij is per slot van rekening de enige professionele autocoureur van het stadstaatje. "Klopt. De eerste Singaporees ook die een Europese wedstrijd won in de GT-klasse. En ik ben de eerste Aziatische Ferrari-instructeur." Momenteel rijdt hij in de Europese Le Mans Series.

Singapore is niet groot, dus een rondje door het land is zo gereden. Maar genieten is het zeker, zo in het donker. Met zijn donkerblauwe Volkswagen Golf GT op racestand knalt de 28-jarige Hudspeth met volle snelheid over Shears Avenue, richting de Benjamin Shears Bridge.

"Maar Singapore in de avond is wel het kenmerk geworden. En dat het precies op het tijdstip begint dat het nachtleven van start gaat, maakt het helemaal perfect."

De schoonheid is niet de reden waarom de grand prix er in de avond wordt gehouden. De luchtvochtigheid kan een gemiddelde dag doen aanvoelen als meer dan 40 graden. Maar belangrijker: de Europese tv-kijkers kunnen ouderwets in de middag de race volgen.

Als hij uit de auto stapt, ziet hij een kartbaan die er veel beter uitziet dan de versie waar hij op begon. Inmiddels zijn er vier kartbanen in Singapore. "Dat is toch waar het begint. Er bestaat geen puurdere vorm van racen."

Zijn vrienden namen hem mee naar de enige kartbaan van de stad. "Een baantje met vier bochten", vertelt Hudspeth terwijl hij de auto parkeert. "En het gras groeide in de bochten gewoon over de baan. En als je van de baan schoot, belandde je tussen de houten pallets."

Hijzelf begon omdat zijn opa een raceliefhebber was. "Een van mijn eerste herinneringen is mijn opa die me op zijn schoot nam terwijl hij een race aan het kijken was. Dan pakte hij mijn handen en leerde me hoe ik het beste een bocht kon aansnijden. Vanaf dat moment was ik verliefd op racen."

Zijn talent werd snel ontdekt. Als tiener racete Hudspeth om het wereldkampioenschap karten. "Dat is hoe ik Max Verstappen ontmoette. We waren concurrenten en collega's. We hadden dezelfde monteur. Dus ik keek soms mee bij zijn kart en hij bij de mijne. We konden goed met elkaar opschieten."

Dat Verstappen bijzonder was, had hij direct door. "Er waren races dat ik sneller was, en won. Maar Max was consistent. Hij was een soort robot. Elke race was hij snel."

Verstappen groeide snel door. "Hij is volkomen terecht wereldkampioen in de Formule 1 geworden. En hij leert nog steeds door. Dat zie je aan dit jaar. Hij rijdt nog volwassener. Daarom is hij zo goed."