Ten minste 129 doden na rellen bij voetbalwedstrijd in Indonesië

De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd in de Indonesische voetbalcompetitie tussen Arema FC en Persebaya Surabaya in Oost-Java. Nadat Arema op eigen veld met 3-2 had verloren, stormden de supporters van de club het veld op om hun ongenoegen te uiten.

Zeker 129 voetbalsupporters zijn om het leven gekomen na rellen in het Kanjuruhan-stadion in de Indonesische stad Malang. De meeste slachtoffers werden onder de voet gelopen in de paniek die ontstond toen de oproerpolitie de rellende menigte met traangasgranaten uiteen probeerde te drijven.

34 mensen overleden in het stadion, de rest onderweg naar of in het ziekenhuis. Onder de doden zijn ook twee agenten van de Nationale Politie. Er liggen nog zo'n 180 mensen in het ziekenhuis. De politie verwacht dat het dodental verder op zal lopen, omdat de toestand van veel van de gewonden verslechtert.

De Indonesische voetbalbond doet onderzoek naar de rellen. President Widodo heeft de bond opdracht gegeven de competitie gedurende het onderzoek stil te leggen. Volgens de minister van Veiligheid zijn er te veel mensen toegelaten in het stadion. Er zijn volgens hem 42.000 tickets verkocht, terwijl er maar 38.000 mensen in het stadion mogen.

Dodelijke rivaliteit

Voetbalgeweld is al lang een probleem in Indonesië. Gewelddadige en vaak dodelijke rivaliteit tussen grote teams komt regelmatig voor en de oproerpolitie is vaak aanwezig bij wedstrijden.

De politie in Oost-Java had geadviseerd om alleen de supporters van de thuisclub toe te laten tot de wedstrijd vanwege de grote rivaliteit tussen de twee clubs: Surabaya en Malang liggen dicht bij elkaar in het oosten van Java, deze wedstrijd geldt als een derby waarbij de gemoederen hoog kunnen oplopen. Waarom dat advies niet is opgevolgd, is niet bekend.

Minister Amali van Sport wil strengere veiligheidsregels rond voetbalwedstrijden. Ook wil hij de mogelijkheid bestuderen om wedstrijden zonder publiek te laten spelen.