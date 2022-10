Ten minste 174 doden bij rellen na voetbalwedstrijd in Indonesië

Zeker 174 voetbalsupporters zijn om het leven gekomen bij rellen in het Kanjuruhan-stadion in de Indonesische stad Malang. Dat heeft de gouverneur van Oost-Java bekendgemaakt. Er liggen nog meer dan honderd mensen in het ziekenhuis. De meeste slachtoffers werden onder de voet gelopen in de paniek die ontstond toen de oproerpolitie de rellende menigte met traangasgranaten uiteen probeerde te drijven. De rellen ontstonden na afloop van een wedstrijd in de Indonesische voetbalcompetitie tussen Arema FC en Persebaya Surabaya in Oost-Java. Nadat Arema op eigen veld met 3-2 had verloren, stormden de supporters van de club het veld op om hun ongenoegen te uiten. Op beelden is te zien hoe de supporters na afloop het veld bestormen:

34 mensen overleden in het stadion, de rest onderweg naar of in het ziekenhuis. Onder de doden zijn ook twee agenten van de Nationale Politie. De politie verwacht dat het dodental verder op zal lopen, omdat de toestand van veel van de gewonden verslechtert. De Indonesische voetbalbond doet onderzoek naar de rellen. President Widodo heeft de bond opdracht gegeven de competitie gedurende het onderzoek stil te leggen. Volgens de minister van Veiligheid zijn er te veel mensen toegelaten in het stadion. Er zijn volgens hem 42.000 tickets verkocht, terwijl er maar 38.000 mensen in het stadion mogen.

Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Marghadi: "Het onderzoek richt zich ook op het handelen van de politie. Je mag in een stadion volgens de regels van de FIFA geen traangas gebruiken, juist om chaos, paniek en dit soort toestanden te voorkomen. Voetbalgeweld is al lang een probleem in Indonesië. Wedstrijden lopen vaker gewelddadig af. Daarom is er ook altijd veel politiebewaking bij wedstrijden waarbij er spanningen tussen supporters zijn."