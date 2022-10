Storing bagagesysteem Eindhoven Airport verholpen

De storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport is verholpen, meldt de luchthaven. Drie vluchten die gisteren niet konden vertrekken, zullen vandaag alsnog opstijgen. De storing leidde gisteren tot ongemak voor vertrekkende en aankomende passagiers. Tientallen reizigers strandden op de luchthaven.

Vanochtend rond 07.00 uur was het probleem opgelost. Alle voor vandaag geplande vluchten kunnen gewoon vertrekken, laat de luchthaven weten.

De storing in het bagagesysteem ontstond gistermiddag. Daardoor was er volgens de luchthaven onder meer voor aankomende reizigers vertraging bij het uitstappen. Op Twitter omschreven reizigers de situatie als "een puinhoop". Passagiers moesten lang in het vliegtuig blijven wachten voordat ze hun toestel konden verlaten. Ook werd er volgens reizigers niet genoeg informatie verstrekt.

"Mensen zijn gestrand, hotels zitten vol, we kunnen nergens heen", zei een reiziger die moest wachten op zijn vlucht. "Ik lig nu best lekker op de bank van een restaurant. Ik heb de hele dag gestaan, mijn rug doet zeer."

Overnachten in terminal

Het merendeel van de reizigers van drie vluchten die gisteren niet konden vertrekken, is door de luchtvaartmaatschappijen in hotels ondergebracht, zegt de luchthaven, maar er zijn vannacht ook "wat reizigers" in de terminal gebleven. Een precies aantal kon de luchthaven niet geven. Normaal is de luchthaven 's nachts dicht, omdat er geen nachtvluchten zijn vanaf Eindhoven.

De verantwoordelijkheid voor het onderbrengen van gestrande passagiers ligt volgens de luchthaven bij de vliegmaatschappijen.

Een vlucht van Ryanair naar Málaga die gisteren werd geannuleerd, vertrekt eind van de ochtend. Twee vluchten van Wizz Air zijn uitgesteld naar vanavond.

Aankomende vluchten zijn gisteren op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Vandaag is het erg druk op de luchthaven. Die adviseert reizigers de website in de gaten te houden en bij vragen contact op te nemen met hun vliegmaatschappij.