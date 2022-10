Problemen op Eindhoven Airport door storing bagagesysteem, ook vandaag nog hinder

Een storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport heeft gisteren tot problemen op de luchthaven geleid voor zowel vertrekkende als aankomende passagiers. Vluchten werden geannuleerd en tientallen reizigers zijn gestrand. Het euvel is nog altijd niet opgelost en de luchthaven verwacht dat de storing ook vandaag nog gevolgen zal hebben voor vluchten vanaf Eindhoven.

De storing in het bagagesysteem ontstond gistermiddag. Daardoor was er volgens de luchthaven onder meer voor aankomende reizigers vertraging bij het uitstappen. Op Twitter omschreven sommige reizigers de situatie als "een puinhoop". Passagiers moesten lang in het vliegtuig blijven wachten voordat ze het toestel konden verlaten.