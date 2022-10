Laura Smulders wint in Bogotá wereldbeker BMX

BMX'ster Laura Smulders heeft zich in Bogotá verzekerd van de eindzege in de wereldbeker. Bij de wereldbekerfinale had ze in de zevende van in totaal acht races genoeg aan een podiumplaats, maar ze won de wedstrijd en is nu niet meer te achterhalen door de concurrentie.

De 28-jarige Smulders ging uitstekend van start, ging ook als eerste de eerste bocht door en hoefde de leiding daarna niet meer af te staan. Het was de vierde zege van de wereldkampioene van 2018 in dit seizoen en de 27ste in totaal.

Eind september won ze ook een race in Bogotá en in mei won ze twee keer in Glasgow. Laura's jongere zus Merel haalde ook de finale en eindigde daarin als vijfde.