PSV gooit koppositie te grabbel, AZ winnaar van de dag: 'Zijn op de goede weg'

De complete topdrie van de eredivisie kwam zaterdag in actie. Voorafgaand aan de achtste speelronde was PSV koploper, stond Ajax tweede en bezette AZ de derde plaats, maar na een middag en avond voetballen op de Nederlandse velden zijn de bovenste drie posities van eigenaar veranderd.

Bij Cody Gakpo was de teleurstelling duidelijk van zijn gezicht af te lezen. "Dit doet pijn", waren de eerste woorden van de PSV-aanvaller. "We gaven niet thuis vandaag, we waren niet scherp genoeg."

"Het is vooral de teleurstelling dat het niet goed was vandaag, op alle vlakken", ging Van Nistelrooij verder. "We moeten hier weer uitkomen, goed analyseren en de rug rechten."

"Dit moeten we verwerken, dat is duidelijk", klonk het uit de mond van PSV-trainer Ruud van Nistelrooij. "Het was absoluut onder de maat, dan kan dit gebeuren. Maar het mag niet en dat doet pijn."

"Aan ons is het om zo lang mogelijk ongeslagen te blijven en we zijn nu op de goede weg", besluit Reijnders.

Ondanks ook wat kritische woorden, was de lach niet van het gezicht van Reijnders te krijgen. "Dit was nog niet goed genoeg voor ons, vooral aan de bal. We raakten veel te snel de bal kwijt."

De vreugde spatte er ook na afloop vanaf bij de Alkmaarders, vooral bij Tijjani Reijnders. De 24-jarige middenvelder stond met een brede lach op zijn gezicht voor de camera. "We hebben veel lol in het team als het goed gaat, daar geniet ik zeker van."

En dus moest PSV toekijken hoe de concurrenten het later op de zaterdagavond zouden doen en of het de koppositie zou verliezen aan Ajax of AZ. De Eindhovenaren zagen een wervelend AZ eenvoudig met 4-1 winnen van FC Groningen en de leiding in de eredivisie overnemen.

Op dat moment wist AZ nog niet of het ook de dag zou afsluiten als nummer een in de eredivisie. Ajax moest namelijk nog in actie komen en kon bij een zege op Go Ahead Eagles nog over de Alkmaarders heen springen in de stand.

Dat gebeurde, tot ieders verrassing, niet. De Amsterdammers bleven op 1-1 steken in eigen huis. "Onnodig", was de treffende analyse van Davy Klaassen. De maker van de 1-0 zag de gelijkmaker niet meer aankomen in de tweede helft. "We krijgen kansen op goal twee, drie en weet ik hoeveel. Dat mag je thuis tegen Go Ahead niet meer weggeven."

Het gelijkspel was voor Ajax al de derde wedstrijd op rij die niet gewonnen werd, na de 2-1 nederlaag bij AZ en de 2-1 nederlaag in de Champions League tegen Liverpool. "Als je bij Ajax speelt, mag je dat niet accepteren", was Klaassen na het duel met Go Ahead duidelijk. "We moeten meer eisen van onszelf, dit past niet bij Ajax."