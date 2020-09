Zoektocht naar vermiste vrienden levert toch iets op: 'Deze foto kende ik niet'

Na vier dagen zoeken in waterplas De Brink in Liessel zijn de twee mannen die al 46 jaar worden vermist nog niet gevonden.

Dinsdag zoekt de politie verder naar de lichamen van de vrienden Piet Hölskens en Hans Martens. Voor Jan Hölskens, de broer van Piet, heeft de zoektocht nu toch al iets opgeleverd. Hij kreeg een foto van zijn broer die hij niet eerder had gezien.

"Afgelopen week ben ik door veel mensen aangesproken terwijl ik over het water keek", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Een van Piets vroegere vrienden toonde me toen een foto van hem die ik niet kende. Dat is voor mij erg waardevol."

De politie zocht sinds dinsdag met een gespecialiseerd bedrijf in het water van De Brink. De politie had daar twee plekken gevonden waar ijzer in de grond zat, mogelijk van het wrak van de auto van de vrienden.