Ook onder Cocu heeft Vitesse lek niet boven, Twente met 3-0 te sterk

Met een mooi steekpassje stond hij vlak voor rust ook aan de basis van de 1-0 van Joshua Brenet. De vleugelverdediger dook op achter de Vitesse-defensie en schoot raak in de korte hoek. Vitesse zette daar alleen een schotje dat voorlangs ging van Bartosz Bialek tegenover.

Bij Twente, dat een groot veldoverwicht had voor rust, kwamen de meeste kansen voort uit standaardsituaties. Zo kreeg Vaclav Cerny de bal bij een vrije trap voor de voeten, zijn uithaal belandde op de paal.

Ook na rust spatte het spelplezier er bij Twente vanaf. Aan de hand van Cerny en Ramiz Zerrouki stapelde het kans op kans, maar in de afwerking ging het vaak mis. Met een schot in de verre hoek loodste Virgil Misidjan Twente vervolgens in veilige haven.

De bank van Vitesse veerde alleen nog even op in de 90ste minuut toen invaller Baden Frederiksen een geweldige kans kreeg om de slotfase nog spannend te maken. De Poolse keeper Przemyslaw Tyton, die als PSV'er in 2013 zijn laatste eredivisiewedstrijd keepte voordat hij uit Nederland vertrok, keerde de inzet van de Vitesse-spits met zijn voet.