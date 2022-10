Teleurstelling en verwijten over lekken na vertrek oud-Kamervoorzitter Arib

Voormalige en huidige Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Arib uit de Tweede Kamer. Arib, die in totaal 24 jaar in de Tweede Kamer zat, zag velen van hen komen en gaan en was voor tal van parlementariërs de eerste Kamervoorzitter die ze meemaakten.

PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken, een van de Kamerleden die Arib 15 jaar geleden nieuw zag komen in de Kamer, zegt dat ze totaal is overvallen door het vertrek van de PvdA-nestor. "Het doet mij persoonlijk en de PvdA-fractie als geheel veel pijn."

Een verwijt dat aan de PvdA-fractie doorklinkt in de afscheidsbrief van Arib is dat haar partijgenoten niet een brief hebben ondertekend waarin Kamerleden opheldering eisen van huidig Kamervoorzitter Bergkamp over het onderzoek dat het presidium van de Kamer heeft ingesteld. Kuiken zegt dat dat niet is gebeurd omdat "wij het sterker en zuiverder vonden als andere fracties dit aan de orde zouden stellen".

Wel zegt Kuiken dat de PvdA-fractie aan Arib en de ondertekenaars van de brief heeft laten weten de inhoud te ondersteunen. "Het blijft van groot belang dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht en aangifte wordt gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie."

Ondertekenaars reageren bedroefd

PVV-leider Wilders schrijft in een reactie dat wat hem betreft Bergkamp en het presidium hebben gefaald. "Ze gaan niet over Kamerleden, hebben Arib niet tijdig geïnformeerd, achter haar rug over haar gesproken en mogelijk is er uit hun midden ook gelekt. Schandalig", schrijft hij. Het verwijt van lekken komt voort uit het feit dat NRC eerder over het externe onderzoek naar Arib wist dan Arib zelf.

Ook SP-Kamerlid Leijten, een van de opstellers van de brief met het ultimatum aan Bergkamp, laakt het lekken. "Anoniem lekken leidt tot aftreden oud-Kamervoorzitter", schrijft ze. "Dank Khadija, vooral je werk, je stevige leiding en je onvoorwaardelijke steun." Ook mede-ondertekenaar Van der Plas (BBB) vindt het "ontzettend triest". "Dit had zo nooit mogen gebeuren."

JA21-Kamerlid Pouw Verweij, die eveneens opheldering eiste voor maandag 13.00 uur, spreekt van "een heel groot verlies voor de coronacommissie en de politiek als geheel. Wat ontzettend verdrietig en wat een teleurstelling in het functioneren van ons als Tweede Kamer."

Ook ondertekenaar Pieter Omtzigt reageert op Aribs vertrek. "Veel respect voor je werk en de manier waarop je de Kamer als instituut verdedigde: dank daarvoor. En wat een schaamteloos gebrek aan zorgvuldigheid in onze Kamer." Hij noemt haar een oprechte collega die pal staat voor haar idealen en zegt dat hij haar gaat missen.

Bergkamp reageert nog niet

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft nog niet gereageerd. Het presidium, het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer waarvan Bergkamp voorzitter is, komt morgen met een reactie.

Andere partijen nemen ook bedroefd afscheid van Arib. Klaver (GroenLinks) noemt haar een inspiratie wier bijdrage aan de democratie moeilijk te onderschatten is. Segers (CU) spreekt van een verdrietig besluit. "Ik heb geen idee wat er achter de schermen is gebeurd, maar ik weet wel dat ik altijd goed met Khadija heb kunnen samenwerken."

Onder de oud-Kamerleden die verslagen reageren op het terugtreden van Arib, is PvdA-prominent Lodewijk Asscher. Hij noemt het naar en "zo doodzonde". "Je werd al zeer gemist als voorzitter, maar het is een droevig vooruitzicht dat je me niet meer zal vertegenwoordigen als Kamerlid. Je blijft een voorbeeld."

Frans Weisglas (VVD), die eerder de voorzittershamer hanteerde in de Tweede Kamer, vindt het een schok en triest dat zijn "geweldige op-opvolgster" na 24 jaar op deze manier de Kamer moet verlaten. "Haar waardige verklaring zegt alles over haar."