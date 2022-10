Gevangenenruil tussen Venezuela en VS, neven president Maduro vrij

De Venezolaanse regering heeft zeven Amerikaanse gevangenen vrijgelaten. Dat gebeurde in ruil voor de vrijlating van twee familieleden van de Venezolaanse president Nicolás Maduro uit een Amerikaanse gevangenis.

De vrijgelaten Amerikanen zijn vijf medewerkers van oliebedrijf Citgo Petroleum uit Texas, een voormalige marinier en een 24-jarige man uit Florida. Volgens de Amerikaanse regering zaten de zeven onterecht vast in Venezuela.

De Venezolanen die door de VS zijn vrijgelaten, zijn twee neven van de vrouw van Maduro. Zij werden in 2015 opgepakt in Haïti naar aanleiding van een grootschalig Amerikaans onderzoek naar drugscriminaliteit. Ze werden kort daarna in New York veroordeeld voor drugssmokkel.

Gemaskerde agenten

De Amerikaanse regering noemt de gezondheid van de in Venezuela vrijgelaten gevangenen "stabiel". President Biden heeft zaterdag met hun families gesproken.

De medewerkers van het oliebedrijf werden in 2017 onder valse voorwendselen naar Venezuela gelokt voor besprekingen en in de hoofdstad Caracas meegenomen door gemaskerde agenten. Ze werden vorig jaar veroordeeld voor verduistering door een Venezolaanse rechter, maar hebben altijd gezegd onschuldig te zijn.

De ex-marinier uit Tennessee en de man uit Florida werden allebei opgepakt toen ze volgens Venezuela illegaal de grens waren overgestoken vanuit Colombia.

Brittney Griner

De Amerikaanse regering staat al langer onder druk om Amerikaanse gevangen in het buitenland vrij te krijgen. Zo krijgt de zaak rond basketbalster Brittney Griner, die vastzit in Rusland vanwege bezit van verboden middelen, in de Amerikaanse media veel aandacht.

In totaal worden zo'n 60 Amerikanen vastgehouden in landen waar de Amerikaanse regering een verstoorde relatie mee heeft.