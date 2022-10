Na PSV struikelt ook Ajax: Go Ahead pakt punt in de Johan Cruijff Arena

Ajax heeft zaterdagavond niet weten te profiteren van de misstap van PSV bij Cambuur. De Amsterdammers kwamen in eigen huis niet langs Go Ahead Eagles (1-1) en verzuimden de koppositie te heroveren. Die is nu voor AZ, dat ruim won van FC Groningen.

De Alkmaarders voeren nu de ranglijst aan met twintig punten. Ajax heeft één punt minder en staat daarmee tweede voor PSV, dat op achttien punten staat. Feyenoord komt morgen nog in actie tegen NEC en kan met een overwinning op gelijke hoogte met Ajax komen.

Vorig seizoen won Ajax geen van beide wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (0-0 thuis, 2-1 nederlaag uit) en ook in deze editie hadden de Amsterdammers grote moeite met de club uit Deventer.

Basisdebuut Ocampos en Grillitsch

Met Lucas Ocampos en Florian Grillitsch voor het eerst in de basis in een eredivisiewedstrijd en aanvoerder Dusan Tadic weer terug aan de zijn geliefde linkerkant oogde het spel van Ajax het eerste halfuur wat onwennig.

De thuisploeg kwam nauwelijks tot uitgespeelde kansen, maar in het laatste kwartier van de eerste helft ging het steeds beter draaien. Brian Brobbey en Devyne Rensch hadden mogelijkheden om de score te openen, terwijl aan de andere kant Bobby Adekanye kon aanleggen voor een schot op doel.

Op slag van rust was het alsnog raak voor de Amsterdammers. Tadic slingerde de bal voor het doel, waar Davy Klaassen voor zijn man kwam en de bal binnentikte. Dat uitgerekend Klaassen de 1-0 maakte, was geen verrassing. De 29-jarige middenvelder maakte namelijk al 23 keer eerder de openingsgoal voor Ajax in een eredivisie-duel.