Eenvoudige zege van AZ in Groningen, maar De Wit valt uit

AZ heeft zonder al te veel problemen met 4-1 gewonnen bij FC Groningen en is ook na de achtste speelronde de enige nog ongeslagen ploeg in de eredivisie. Jesper Karlsson maakte zijn eerste minuten dit seizoen voor AZ en deed direct van zich spreken. Na een schot van de Zweed was Dani de Wit trefzeker uit de rebound en Karlsson schoot zelf de 0-2 binnen.

AZ was heer en meester in Groningen, maar verzuimde de score op te voeren en kreeg te maken met fysieke ongemakken. Eerst was het Karlsson die naar het gras ging, waarbij het erop leek dat hij vervangen moest worden. De Zweed ging toch nog even door, maar niet veel later viel De Wit wel uit. De maker van de eerste goal greep na een duel naar zijn hamstring, Riechedly Bazoer kwam binnen de lijnen als zijn vervanger.