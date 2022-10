Trekvogeltelling: minder vogels gespot, zanglijster wint van spreeuw

Vogelaars hebben vandaag tijdens de jaarlijkse trekvogeltelling 232.192 vogels gespot, een stuk minder dan in voorgaande jaren. Verrassend genoeg werd niet de spreeuw, maar de zanglijster dit jaar het vaakst gezien.

In 2021 werden nog bijna 962.000 trekvogels geteld. Dat er dit jaar minder trekvogels in de lucht waren, had volgens Vogelbescherming Nederland te maken met het onstuimige weer. De harde wind en regenbuien hielden vogelliefhebbers echter niet tegen: bij 110 telposten in Nederland werden vogels geteld. Ook in 33 andere landen in Europa werd naar trekvogels uitgekeken.

Binnen Nederland was het pas de tweede keer in 27 jaar dat de zanglijster het meest werd gezien. Er werden 56.247 exemplaren gespot. Van de spreeuw, die gewoonlijk de lijst aanvoert, werden 31.527 exemplaren gezien. De vink werd 24.827 keer geteld en vulde daarmee de top-3 aan.

Er werden dit jaar meerdere lijstersoorten gespot; koperwieken en beflijsters werden in recordaantallen geteld. Door de harde aanlandige wind waren er bovendien veel zeevogels te zien, meldt de Vogelbescherming. Bijzondere vogels die geteld werden waren ook de roodhalsgans, de reuzenstern en de visarend.