Barcelona aan kop na winst op Mallorca, Atléti-captain Koke viert record met zege

Voor Koke, de aanvoerder van Atlético Madrid, was het een bijzonder duel. De dertigjarige Madrileen speelde zijn 554ste wedstrijd voor Atlético Madrid en werd daarmee de speler met de meeste officiële wedstrijden voor de Madrileense club.

Koke speelde in zijn carrière nooit voor een andere club dan Atlético Madrid. Hij begon op zijn zesde in de jeugdopleiding en maakte in 2009 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht.