Acht jaar later: hoe Poetins toespraak verschilt van de Krim-toespraak

Dit keer kreeg Kiev een hard ultimatum. Poetin deed een oproep tot een staakt-het-vuren en onderhandelingen met Kiev, maar alleen als "de Oekraïense troepen zich terugtrekken uit de gebieden". Want, zo zei Poetin, "Dit (de annexatie, red.) is een voldongen feit. Het zijn nu onze burgers, voor altijd". Poetin dreigde dat Rusland de geannexeerde gebieden "met alle beschikbare middelen" zou verdedigen.

Het waren voornamelijk oude mannen met militaire achtergrond in het Kremlin die gisteren naar Vladimir Poetins toespraak luisterden en op gezette momenten klapten. Achtenhalf jaar nadat Poetin de annexatie van de Krim aankondigde, was er een nieuwe landroofceremonie: deze keer legde hij beslag op nog vier Oekraïense regio's. Net als de toespraak in 2014 zal ook deze speech het tijdperk-Poetin blijvend markeren.

In tegenstelling tot de Krim-toespraak moest Poetin dit jaar wel stilstaan bij de vele slachtoffers die zijn 'speciale militaire operatie', zoals hij het noemt, de afgelopen 7 maanden heeft geëist. Er werd een minuut stilte voor de 'Helden van de Russische federatie' gehouden, al duurde die minuut uiteindelijk welgeteld 15 seconden.

Maar het grootste verschil tussen 2014 en nu was toch vooral dat deze toespraak vol oorlogsretoriek richting het Westen zat. "Het Westen voert een hybride oorlog tegen Rusland", zei Poetin. "Het Westen is totalitair, despotisch, ze willen de wereld koloniseren". Verder noemde hij het Westen "satanistisch", had hij het over westerse slavenhandel, opiumhandel, homoseksuelen die kinderen opvoeden en over hoe dat alles een bedreiging zou zijn voor het heilige, rechtvaardige Rusland. "Wie niet met ons is, is tegen ons".

Andrej Kolesnikov, onderzoeker bij de Carnegie Stichting voor Internationale Vrede vatte Poetins toespraak samen als een reeks van "ongelofelijk ongeletterde clichés over samenzwering, die we 30 jaar geleden in marginale nationalistisch-patriottistische kranten konden lezen".