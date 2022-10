Inspiratieloos PSV is koppositie kwijt na kansloos verlies bij Cambuur

PSV heeft niet lang kunnen genieten van de koppositie in de eredivisie. Op bezoek bij SC Cambuur speelden de Eindhovenaren bijzonder matig en verloren met 3-0. Ajax is op basis van doelsaldo over PSV heen en kan door thuis te winnen van Go Ahead Eagles een gaatje slaan van drie punten.

Cambuur miste de geschorste Alex Bangura, Mees Hoedemakers en trainer Henk de Jong, net als de geblesseerde Roberts Uldrikis en Robin Maulun. PSV, vol vertrouwen na de knappe 4-3 overwinning op Feyenoord, startte met dezelfde elf als twee weken geleden. Maar lang was het moeilijk te onderscheiden wie in Leeuwarden de koploper en wie de voorlaatste in de competitie was.

Cambuur de baas

De ploeg van Ruud van Nistelrooij gaf, zoals ze dat nog wel goed deden tegen Feyenoord, geen druk op de Cambuur-defensie, gaf alle ruimte om op te bouwen. En dat doen de Friezen graag. Met aanvallen uit het boekje en fel verdedigen toonde het gehavende Cambuur aan niet zomaar op de rug te gaan liggen voor PSV.

Uiteraard, PSV kwam er enkele keren uit, Cody Gakpo met een linke counter, ze lieten heus wel iets zien, maar Cambuur was beter in de eerste helft. Tom Boere, de vervanger van Uldrikis, had op slag van rust de 1-0 op zijn schoen, maar peerde de bal hoog over.