Ondernemers moeten belasting uit coronatijd voldoen en dat kan lang niet iedereen

De hoogte van de schuld, en dus ook het termijnbedrag dat ondernemers moeten aflossen, verschilt. Volgens het ministerie van Financiën heeft ongeveer twee derde van de ondernemers een schuld van minder dan 25.000 euro. Dat zou neerkomen op een maximale aflossing van 416 euro per maand. Ongeveer een derde van de ondernemingen heeft een gemiddelde schuld van 195.000 euro. Dat komt neer op een maximale aflossing van 3250 euro per maand.

Op het hoogtepunt stond er 47 miljard euro aan belastingschuld open. Een deel van de ondernemers is al begonnen met aflossen, waardoor op dit moment nog zo'n 19 miljard euro openstaat bij 269.000 ondernemingen.

In een tijd van oplopende energierekeningen, inflatie en grote economische onzekerheid komt een extra kostenpost slecht uit. Toch is dat wat ondernemers met een belastingschuld uit coronatijd te wachten staat. Vanaf vandaag wordt het verplicht om de achterstallige belastingen die ondernemers tijdens de coronacrisis niet hoefden af te dragen af te lossen.

In een tijd van oplopende energierekeningen, inflatie en grote economische onzekerheid komt een extra kostenpost voor veel bedrijven slecht uit. Ook bij de Rotterdamse attractie Miniworld maken ze zich zorgen. - NOS

De Kamer van Koophandel heeft een telefoonnummer waar ondernemers die het moeilijk hebben naartoe kunnen bellen. "Daar bieden we een luisterend oor, geven we advies en verwijzen we door naar organisaties die verder helpen."

Die stapeling van kosten ziet de Kamer van Koophandel ook. "We horen van heel veel ondernemers dat ze echt te maken hebben met schulden die ze niet meer kunnen terugbetalen", zegt Hans Klein Swormink, programmamanager 'Zwaar Weer' bij de KVK. "En we zien daarin ook een behoorlijke toename in het aantal gesprekken." Een paar maanden geleden kwamen er 200 telefoontjes per maand, inmiddels zijn dat er 400.

Quote

Eén zo'n organisatie waar ondernemers in nood terechtkomen is Zuidweg & Partners. "Vaak zijn er ook andere schulden en een groot deel is persoonlijk aansprakelijk", zegt directeur Jacqueline Zuidweg. "Dan dreig je niet alleen zakelijk onderuit te gaan, maar ook privé. Dat geeft veel stress."

De Belastingdienst berekende eerder dat voor zo'n 20 procent van de bedrijven met een belastingschuld een hoog risico bestaat dat het niet gaat lukken om de schuld volledig af te lossen. Het bedrag dat ze per maand moeten aflossen is meer dan de helft van de winst die ze in de jaren voor corona maakte. Het kabinet houdt er rekening mee dat zo'n 6 miljard van de 19 miljard euro niet terugkomt.

De Kamer van Koophandel heeft een advies voor ondernemers die zich zorgen maken: "Zoek hulp", zegt Klein Swormink. "Je kunt het niet alleen, maar zorg ervoor dat je contact opneemt met een organisatie, met je accountant. Leg neer dat je in zo'n situatie van schulden zit, of een niet-levensvatbaar bedrijf, en pak aan."

In de kern gezond

Zuidweg zegt dat ondernemers in een uiterst geval, wanneer ze de schuld niet op tijd kunnen aflossen maar wel een levensvatbaar bedrijf hebben, altijd kunnen proberen om een deel van de schuld te laten kwijtschelden. "Je berekent dan wat je wél kan betalen, dat bied je dan aan."

De Belastingdienst heeft eerder laten weten in ieder geval tot 1 oktober volgend jaar akkoord te gaan met een lager saneringsbedrag als een ondernemer met zijn schuldeisers afspreekt een deel van de schulden kwijt te schelden. "Hiermee wil het kabinet in de kern gezonde ondernemingen ondersteunen en de kans op een saneringsakkoord groter maken", zegt een woordvoerder.

"De ondertoon is dat de Belastingdienst geen in de kern gezonde bedrijven omver zal trekken, maar je zal wel heel transparant moeten zijn over je cijfers en die cijfers goed op orde moeten hebben", zegt Zuidweg.