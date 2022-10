Brand bij Franse ambassade Burkina Faso na vingerwijzing nieuwe juntaleider

Woedende betogers hebben de Franse ambassade aangevallen in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Dat is te zien op beelden op sociale media. Bij het ambassadegebouw woeden brandjes. Onbekend is of er ook in het pand brand is en of er mensen binnen zijn.

Het protest bij de ambassade volgt op een toespraak op de staatstelevisie van de nieuwe juntaleider Ibrahim Traoré. Die wierp gisteren de zittende militaire regering van Paul-Henri Damiba omver, amper negen maanden nadat Damiba zelf via een coup de macht had gegrepen. Sindsdien is het onrustig in Ouagadougo, met helikopters die af en aan vliegen en schoten hier en daar.

Geflankeerd door geüniformeerde en gemaskerde militairen zei Traoré op de staatstelevisie dat Damiba - van wie sinds de coup niets meer is vernomen - is gevlucht naar een Franse militaire basis. Daar zou hij volgens Traoré zinnen op een tegenaanval.

De Franse ambassade heeft direct al ontkend iets te maken te hebben met de situatie in de voormalige kolonie. Ook ontkenden de Fransen dat ze op dit moment Burkinese functionarissen beschermen, zoals Traoré beweert. Desondanks richt de woede van de demonstranten zich nu tegen de Fransen.

Politieke instabiliteit en jihadisme

Vanuit de Afrikaanse Unie en de Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) is afwijzend gereageerd op de coup van Traoré, ook omdat Damiba had toegezegd om de democratie uiterlijk in 2024 weer hersteld te hebben. "Ecowas vindt deze machtsgreep ongepast op het moment dat er vooruitgang wordt geboekt."

Decor van de politieke instabiliteit in Burkina Faso is de gestage toename van jihadistische aanslagen in het land. Slechts 60 procent van het grondgebied wordt echt door de Burkinese overheid gecontroleerd. Veel andere delen van het land gaan gebukt onder terreurgroepen die banden hebben met onder meer IS en al-Qaida en vanuit de westelijke Sahel opereren.

Zeker 2 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Beide hoge militairen verantwoordden hun staatsgreep dan ook door te verwijzen naar de slechte veiligheidssituatie in het door jihadistisch geweld geteisterde land.

De nieuwe junta zweert - net als de vorige - om "alle gevechtstroepen weer te richten op de veiligheidskwestie en het herstellen van de integriteit van ons territorium". Landen in de regio en mensenrechtenorganisaties zien de ontwikkelingen met lede ogen aan. De vrees is dat de politieke instabiliteit als gevolg van opnieuw een coup alleen maar in het voordeel werkt van de extremistische groeperingen.