De Geus voorkomt eerste averij hockeyers Kampong, remise Bossche vrouwen

De mannen van Kampong zijn ontsnapt aan hun eerste puntenverlies in de hoofdklasse. De koploper leek in speelronde zes op een gelijkspel tegen Den Bosch af te koersen, maar de thuisploeg slaagde er kort voor tijd toch nog in de volle buit te pakken: 2-1.

Kampong kwam al na zes minuten met de schrik vrij, toen Jasper Tukkers uithaalde en de binnenkant van de Utrechtse paal trof. Tot de rust kabbelde het duel voort, maar het venijn bleek in de staart te zitten. De 1-0 van Jonas de Geus in de rebound ging niet door, omdat de strafcorner al was afgefloten en bij een volgende poging trof Jip Janssen met zijn sleeppush de staander.

De tweede helft was negen minuten oud, toen Duco Telgenkamp alsnog met een frommeldoel de score voor de thuisploeg opende. Heel lang duurde die weelde echter niet. Een minuut later al brak Koen Bijen door om vervolgens prachtig af te ronden: 1-1.