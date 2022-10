Verstappen vindt fout teamleiding 'écht slecht': 'Ben teleurgesteld, dat weten ze'

"Ik vind het goed om kritisch te zijn", vervolgt Verstappen. "Als ik iets verpruts, wordt me dat ook verteld. Als we iedere week perfect willen zijn, dan is dat ook gewoon nodig."

Verstappen, die uiteindelijk toch nog even langs de pers ging in plaats van direct naar zijn hotel, nam de teamleiding van Red Bull hun fout kwalijk. "Als ik iets niet goed doe, krijg ik dat ook te horen van ze. Dus als zij iets slecht doen - want dit was niet eens niet goed, maar gewoon écht slecht - moet ik dat ook gewoon kunnen zeggen. Het was een blunder."

Het was ook helemaal nergens voor nodig. In de derde en beslissende sessie van de kwalificatie lag Verstappen op koers voor poleposition, maar hij moest zijn ronde plots afbreken van de teamleiding.

Verstappen looked set for an incredible lap at the end of Q3, but he pits, and will start P8 on Sunday #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/PXjdRKIrcW

Christian Horner had zijn falen overigens ook ruiterlijk toegegeven. De teamchef vertelde bij ViaPlay dat Verstappen zijn een-na-laatste ronde eigenlijk gewoon uit had moeten rijden. Die moest Verstappen dus onderbreken in de veronderstelling dat er nog genoeg brandstof in zijn auto zat voor een volgende poging.

Verstappen vindt dat het niet had mogen gebeuren. "We hebben alle technische mogelijkheden die je kunt bedenken om te meten hoe het met de brandstof zit. Het is ontzettend frustrerend, want de auto was hartstikke goed vandaag. Als ik de ronde gewoon had uit kunnen rijden, had ik zeker poleposition gehaald. "

Perspectief voor een spectaculaire inhaalrace, zoals eerder dit seizoen in Hongarije en België, ziet hij niet. Het krappe stratencircuit van Marina Bay leent zich daar niet voor. "Het is hier net als in Monaco. Je blijft vastzitten achter auto's, waardoor je niet in kan halen. Frustrerend."

Budgetplafond

Het raceweekend in Singapore was voor Red Bull ook vóór de flater in de kwalificatie geen zorgeloze. Vrijdag doken er in Italiaanse en Duitse media berichten op dat het team het budgetplafond in 2021 zou hebben overschreden.

Horner reageerde daar zaterdagochtend fel op. Hij was boos op Ferrari en Mercedes, waarvan hij vermoedt dat ze de geluiden de wereld in hebben geholpen.

Verstappen, die in 2021 natuurlijk wereldkampioen werd, staat er precies hetzelfde in. "Ik weet waar de geluiden vandaan komen, dus ik hecht er weinig waarde aan. Je weet wie er zitten te klagen. Zoals het team mij het heeft uitgelegd is alles gewoon correct."