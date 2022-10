Primeur voor Mas in Emilië, terwijl Valverde aan afscheidstoernee begint

Eerder bewezen Carlos Rodriguez (21) en Juan Ayuso (20) in de Vuelta al dat er nieuw Spaans klimtalent op komst is.

Het is de eerste keer dat Mas (27) een wedstrijd wint waar Pogacar aan deelneemt en het is bovendien zijn eerste zege in een eendagswedstrijd.

Terwijl Alejandro Valverde aan zijn afscheidstoernee bezig is, blijkt dit najaar dat er wel degelijk hoop is voor het Spaanse wielrennen. In Bologna beleefde Enric Mas een primeur: hij reed heuvelop weg bij Tadej Pogacar en schreef pardoes de 105de Ronde van Emilië op zijn naam.

De koers ontvlamde op zo'n veertig kilometer van de finish toen voor het eerst de San Luca, een twee kilometer lange klim à 10 procent opdoemde.

Die moest in een plaatselijke ronde van 9,3 kilometer telkens bedwongen worden. De Italianen Davide Formolo en Diego Ulissi voerden het tempo bergop flink op en bij de derde beklimming ging hun kopman Pogacar ervandoor, samen met Mas. Maar het was Mas die over de betere benen beschikte. Pogacar had moeite aan te klampen.

42 jaar

Net voor de slotklim ontstond er een groepje met ook Domenico Pozzovivo, Valverde en Rigoberto Úran, maar Mas plaatste andermaal een versnelling.

Pogacar moest passen en zag de Movistar-renner langzaam maar zeker wegrijden. HIj kreeg in de achtervolging geen steun van Pozzovivo, die derde werd.

Na afloop werd Valverde, die in de finale Mas nog van dienst was en als vierde over de finish kwam, in het zonnetje gezet. De 42-jarige routinier is begonnen aan zijn laatste week als prof. Dinsdag rijdt hij de Ronde van de Drie Valleien en zaterdag stapt hij in de Ronde van Lombardije voor het laatst op een wedstrijdfiets.