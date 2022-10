Betogers in Amsterdam en Eindhoven de straat op voor Iraanse vrouwen

Voor de derde keer in ruim een week tijd hebben demonstranten in Nederland steun betuigd aan vrouwen in Iran en hun strijd voor vrijheid en gelijkheid. Zowel in Amsterdam als Eindhoven waren vele honderden mensen op de been.

Een aantal mensen in Eindhoven knipte uit protest tegen het regime in Iran, en het geweld tegen vrouwen, hun haar af. Ook zijn opnieuw hoofddoeken verbrand.

"Wij zijn hier bij elkaar gekomen om medeleven te geven aan de strijd die in Iran gaande is", aldus een van de demonstranten in Eindhoven bij Omroep Brabant. "Dit is geen regering, dit is een islamitische bende die misdaden tegen de menselijkheid begaat. De ambassade van Iran moet hier dicht."

De demonstraties volgen op de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in Iran. Zij werd in september opgepakt door de moraalpolitie, omdat ze zich niet zou hebben gehouden aan de Iraanse regels die voorschrijven dat een vrouw haar hoofd moet bedekken. Na haar arrestatie overleed ze, volgens ooggetuigen omdat ze in een politiebusje was mishandeld.

Direct na de dood van Amini braken in Iran massale protesten uit, die door het regime hard worden onderdrukt. Volgens mensenrechtenorganisaties vielen er tientallen doden.