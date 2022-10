Oekraïne trekt 'logistieke hub' Lyman binnen, Russen trekken zich terug

Diezelfde soldaten zouden volgens Rusland dus vertrokken zijn. In verband met de dreiging van omsingeling zijn troepen teruggetrokken uit Krasny Lyman "richting gunstiger linies", zegt het ministerie, dat de Russische naam van de stad gebruikt. Toch zijn er vanuit Oekraïense bronnen ook berichten over Russische krijgsgevangenen.

Het Oekraïense leger is zaterdag de stad Lyman in het oosten van het land binnengetrokken. Het Russische leger meldde vanmiddag dat het zijn militairen heeft teruggetrokken. Tegelijkertijd zijn er nog berichten over gevechten.

Vaststaat dat herovering van Lyman een enorme opsteker is voor Oekraïne en een gevoelig verlies voor het Russische leger. De bezette stad in het noorden van Donetsk werd door de Russen gebruikt als logistieke hub in de regio, om troepen te groeperen en te voorzien van wapens. In de stad komen ook verschillende spoorlijnen samen.

"Lyman is belangrijk omdat het een volgende stap is in het bevrijden van de Oekraïense Donbas", zegt een woordvoerder van de Oekraïense strijdkrachten. "Het is een kans om verder te gaan naar de steden Kremmina en Severodonetsk en het is een belangrijke psychologische overwinning."

Annexatie

De Russische president Poetin kondigde gisteren de illegale annexatie aan van de bezette Oekraïense regio's Donetsk, Loegansk, Cherson en Zaporizja. Hij deed dat naar aanleiding van de schijnreferenda die de Russische regering in de gebieden heeft gehouden. Op het Rode Plein in Moskou vond een concert plaats om de 'inlijving' van de regio's te vieren.