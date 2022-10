Napoli maakt op weg naar confrontatie met Ajax geen fout tegen Torino

Ajax is gewaarschuwd: de Amsterdammers krijgen komende week in de Champions League een ploeg in vorm op bezoek. Napoli had in eigen huis niet veel moeite om Torino van zich af te schudden en bleef dankzij de 3-1 zege ook na acht wedstrijden in de Serie A ongeslagen.

De koploper in Italië zat al na twaalf minuten op rozen. André-Frank Zambo Anguissa kopte in de zesde minuut de 1-0 binnen en de Kameroener verdubbelde kort daarop de marge door zich te ontdoen van enkele tegenstanders en vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied hard uit te halen.

De 26-jarige middenvelder had daarmee in een paar minuten tijd even vaak het net gevonden als in al zijn 208 eerdere competitiewedstrijden in Italië, Engeland, Spanje en Frankrijk bij elkaar.

Schuurs pas laat van de bank

De diepte ingestuurd door Piotr Zielinski bracht de Georgiër Chvitsja Kvaratschelia na een sprint vanaf eigen helft de thuisploeg in de 37ste minuut met een diagonaal schot zelfs op 3-0. Nog voor rust echter deed Antonio Sanabria in de rebound na een half afgeslagen aanval wat terug. In de extra tijd van de eerste helft kopte hij rakelings naast.

Na rust deed Torino verwoede pogingen om de aansluiting bij Napoli te vinden, maar dat gebeurde met te weinig raffinement om echt gevaarlijk te worden. Pas in de 84ste minuut moest Alex Meret met een zweefduik naar de hoek om een schot van Nemanja Radonjic onschadelijk te maken. Aansluitend mocht de van Ajax overgenomen Perr Schuurs invallen, maar ook hij wist Torino niet verder te helpen.